Drama Injury Time, Matricardi Kasih Pesan Tajam soal Perjuangan Persib Melawan PSIM

jpnn.com - Patricio Matricardi menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan saat bertamu ke markas PSIM Yogyakarta di pekan ketiga BRI Super League 2025/26.

Tandukan bek asal Argentina itu memastikan Persib membawa pulang satu poin dari Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu (24/8/2025).

Pada pertandingan ini, PSIM unggul terlebih dahulu melalui tendangan penalti Ze Valente menit 64'.

Pertandingan Sulit Melawan Tim Promosi

Menurut Matricardi, laga kontra PSIM tidak berjalan mudah. Meski berstatus tim promosi, Laskar Mataram mampu memberikan perlawanan sengit dan merepotkan Persib sepanjang pertandingan.

"Ini pertandingan yang tidak mudah. Saya pikir kami lebih baik dari mereka," kata Matricardi.

Perjuangan dan Pelajaran Penting dari Laga Melawan PSIM

Matricardi menyebut Persib mampu menciptakan banyak peluang di pertandingan ini. Hanya saja, kesempatan yang datang gagal dikonversi menjadi gol. Namun, pemain berusia 31 tahun itu melihat banyak sisi positif dari laga kontra PSIM.

"Kami membuat banyak peluang (yang harus jadi gol). Kami gagal penalti, tetapi pertandingan ini penting bagi kami."

"Kami tidak kalah dan menunjukkan karakter tim yang bagus. Ini sebagai modal untuk pertandingan berikutnya," tandasnya.