Drama Menit 90! Spanyol Akhiri Perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 – 04:26 WIB

jpnn.com - Spanyol berhasil melewati hadangan Portugal untuk menjaga mimpi menjadi juara Piala Dunia 2026.

Bertanding di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB, Tim Matador menang dengan skor tipis 1-0.

Ketika pertandingan seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Spanyol justru menemukan momen penentu.

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Mikel Merino, yang memulai laga dari bangku cadangan, muncul sebagai pembeda.

Gelandang milik Arsenal itu menyambar umpan Ferran Torres untuk menjebol gawang Portugal pada menit ke-90+1.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang pertandingan sekaligus memastikan La Furia Roja melangkah ke babak perempat final.

Masuknya Merino terbukti menjadi keputusan jitu dari Pelatih Spanyol Luis de la Fuente.

Pemain berusia 29 tahun itu hanya membutuhkan satu peluang untuk mengubah jalannya pertandingan.