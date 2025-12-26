Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Drama Musikal Modern Sangkala Nyimas Gandasari Siap Meriahkan TIM

Jumat, 22 Mei 2026 – 01:01 WIB
Drama Musikal Modern Sangkala Nyimas Gandasari Siap Meriahkan TIM - JPNN.COM
Sutradara Denny Malik memandu sesi latihan Aisyah Fadhila yang memerankan Nyi Mas Gandasari dan Aldafi Adnan sebagai Syech Magelung Sakti untuk drama musikal Sangkala Nyimas Gandasari. Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menikmati drama musikal megah dengan standar ala Broadway kini tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke negara asalnya, Amerika Serikat.

Pencinta seni di Tanah Air dapat segera merasakan pengalaman luar biasa tersebut melalui pementasan drama musikal bertajuk Sangkala Nyimas Gandasari.

Pertunjukan spektakuler itu dijadwalkan tampil di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 14 Juni 2026 mendatang.

Baca Juga:

Drama musikal ini menjadi salah satu agenda seni yang sangat dinantikan karena memadukan kisah klasik sejarah Nusantara dengan sentuhan modern.

Dikemas secara megah, emosional, dan penuh makna, pementasan Sangkala Nyimas Gandasari menyajikan perpaduan harmonis antara unsur tradisi, seni tari, aransemen musik, hingga efek visual sinematik.

Melalui balutan karya yang elegan dan kuat, esensi cerita asli tokoh sejarah ini tetap terjaga sekaligus tetap relevan bagi generasi masa kini.

Baca Juga:

"Pementasan ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi para seniman dan budayawan untuk terus melestarikan warisan budaya Nusantara," kata Pendiri Yayasan Prima Ardian Tana, Hj. Nani Yurniati Taufik, Kamis (21/5).

Yayasan Prima Ardian Tana memercayakan kursi sutradara kepada maestro Denny Malik, dengan dukungan aransemen musik apik dari Marthin Tupanno.

Sutradara Denny Malik mengawasi sesi latihan Aisyah Fadhila yang memerankan Nyi Mas Gandasari dan Aldafi Adnan sebagai Syech Magelung Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sangkala Nyimas Gandasari  drama musik  Pentas Drama Musikal  drama musikal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp