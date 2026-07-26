Drama Musikal Soko Tani Ajak 500 Mahasiswa Unnes Dukung Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Pertunjukan seni menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan kebangsaan karena dapat menyentuh perasaan sekaligus membangun kesadaran masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam pementasan drama musikal “Soko Tani” di Auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes), Gunungpati, Semarang, Jumat, 24 Juli 2026.

Pementasan yang digelar Teater Lingkar Semarang itu mengusung tema “Indonesia Berdaulat Menuju Swasembada Pangan”.

Sekitar 500 mahasiswa hadir untuk menyaksikan pertunjukan yang memadukan seni, pesan kebangsaan, serta edukasi mengenai pentingnya kemandirian pangan nasional.

Drama musikal tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda agar makin memahami peran strategis sektor pertanian dalam kehidupan masyarakat.

Mahasiswa juga diajak berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

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"Seni dapat menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan pesan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda," kata Direktur Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan Unnes, Mulyo Widodo dalam keterangannya dikutip Sabtu (25/7).

Melalui pertunjukan seni, pesan mengenai kemandirian pangan dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah diterima.