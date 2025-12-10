Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Drama Sanksi AFC Warnai Laga Krusial Persib Bandung vs Bangkok United

Rabu, 10 Desember 2025 – 11:48 WIB
Ribuan suporter Bobotoh memenuhi tribun penonton pada pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Bangkok United pada matchday ke-6 AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

Laga krusial ini menjadi kesempatan penting bagi Bobotoh -suporter Pesib- untuk menunjukkan dukungan terbaik di level Asia.

Namun, sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi kompetisi, Persib harus menutup 25 persen kapasitas stadion.

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari sanksi yang diberikan AFC terkait pelanggaran pada laga kandang melawan Selangor FC, 23 Oktober 2025.

Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat Adhi Pratama menyampaikan bahwa sektor tribune yang akan ditutup pada laga nanti ialah Gate H Tribune Selatan, Gate A, B, C, V, W, dan X Barat Atas, serta Gate Q Utara Atas.

"Kami harus menjalankan keputusan ini sebagai komitmen klub menjaga keamanan, kenyamanan, dan standar penyelenggaraan pertandingan. Karena itu, kami mengimbau Bobotoh untuk menghormati aturan dan tidak memaksakan diri mengakses area yang ditutup," kata Adhi, dalam keterangannya.

Menjelang pertandingan yang diprediksi akan dipadati penonton, Persib juga mengajak Bobotoh untuk hadir lebih awal guna menghindari antrean panjang di pintu masuk.

Penonton diimbau memanfaatkan kantong parkir resmi dan opsi transportasi umum seperti taksi, transportasi daring, dan angkutan kota untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di area stadion.

