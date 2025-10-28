Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Drama TikTok Berakhir, AS dan Tiongkok Sepakat

Selasa, 28 Oktober 2025 – 05:56 WIB
Drama TikTok Berakhir, AS dan Tiongkok Sepakat - JPNN.COM
Ilustrasi aplikasi TikTok. Foto: The Verge

jpnn.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan final terkait masa depan TikTok yang lebih baik.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut penyelesaian resmi akan dilakukan pada Kamis (30/10).

“Kami mencapai satu kesepakatan di Madrid dan saya yakin hari ini semua detailnya sudah rampung."

Baca Juga:

"Kedua pemimpin akan menyelesaikan transaksi tersebut pada Kamis di Korea,” ujar Bessent dalam wawancara dengan program Face the Nation di CBS, Minggu (26/10).

Meski menolak membeberkan detail isi kesepakatan, Scott Bessent menegaskan bahwa AS telah berhasil membuat Tiongkok menyetujui transaksi tersebut setelah negosiasi intensif dua hari terakhir.

Kesepakatan menjadi kelanjutan dari proses panjang antara Washington dan Beijing terkait kepemilikan TikTok, aplikasi populer milik ByteDance yang kerap dituding mengancam keamanan nasional AS.

Baca Juga:

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan ByteDance menjual operasi TikTok di AS atau menghadapi larangan total.

Berdasarkan aturan itu, kendali operasional TikTok di AS—termasuk algoritma, kode sumber, dan moderasi konten—akan berada di bawah dewan direksi baru dengan Oracle sebagai penanggung jawab keamanan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan final terkait masa depan TikTok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TikTok  AS dan Tiongkok  TikTok di AS  ByteDance 
BERITA TIKTOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp