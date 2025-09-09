Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Drama Timnas Indonesia vs Lebanon: Tembok Rapat, Ketegangan, dan Reaksi Patrick Kluivert

Selasa, 09 September 2025 – 05:37 WIB
Drama Timnas Indonesia vs Lebanon: Tembok Rapat, Ketegangan, dan Reaksi Patrick Kluivert
Duel Timnas Indonesia vs Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025). Foto: X/Timnas Indonesia.

jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Lebanon pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (8/9/2025) malam.

Meski tampil dominan, Skuad Garuda gagal mencetak gol ke gawang lawan yang tampil disiplin.

Tembok Rapat Lebanon

Patrick Kluivert menyebut strategi bertahan total Lebanon menjadi penghalang utama bagi anak asuhnya

"Mereka benar-benar bertahan rapat di area sendiri. Itu membuat situasi mencetak gol lebih sulit," ucap juru taktik asal Belanda itu.

Sejumlah Insiden Memicu Ketegangan

Kluivert tak menampik bahwa laga berlangsung panas. Beberapa insiden kecil di lapangan, baik dengan pemain Lebanon maupun keputusan wasit, sempat memicu ketegangan.

Namun, dia tetap bersyukur seluruh pemain Indonesia terhindar dari cedera.

"Yang paling penting semua pemain sehat. Apalagi, kami punya dua pertandingan penting bulan depan."

Perkembangan Positif di Mata Patrick Kluivert

Meski frustrasi dengan hasil imbang, Kluivert menilai ada perkembangan positif dalam permainan timnya.

