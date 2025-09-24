Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dramatis, Belasan Siswa SMPN 9 OKI Diduga Keracunan MBG, Ayam Berwarna Biru

Rabu, 24 September 2025 – 13:24 WIB
Dramatis, Belasan Siswa SMPN 9 OKI Diduga Keracunan MBG, Ayam Berwarna Biru - JPNN.COM
Siswa yang keracunan santap MBG dirawat di Puskesmas. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - OKI - Belasan pelajar SMP Negeri 9 di Ogan Komering Ilir (OKI) diduga keracunan paket Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Selasa (23/9) siang.

Setidaknya ada 12 orang siswa mengalami gejala pusing, mual, muntah dan sesak napas.

Belasan siswa tersebut dilarikan ke Puskesmas Sukaraya untuk mendapatkan perawatan dari tim medis.

Baca Juga:

Kepala SMP Negeri 9 OKI Yanti Yusipa menerangkan bahwa sebagian siswa yang dirawat di puskemas sudah pulang ke rumah.

"Alhamdulillah, untuk sebagian siswa sudah pulang ke rumah. Dua siswa masih diinfus karena mengalami muntah-muntah seusai menyantap MBG," tutur Yanti, Rabu (24/9).

Yanti mengatakan, berdasarkan keterangan siswa bahwa peristiwa tersebut muncul seusai siswa menyantap menu ayam di MBG.

Baca Juga:

"Ayam itu katanya berwarna kebiruan," kata Yanti.

Pihak sekolah sempat menerima pesan singkat dari katering selaku pengelola MBG sekitar pukul 10.00 WIB Selasa itu, tetapi terlambat.

Pihak sekolah sempat menerima pesan singkat dari katering selaku pengelola MBG, tetapi...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  keracunan MBG  paket MBG  makan bergizi gratis 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp