JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Dramatis, Pecco & Jorge Martin Gagal Masuk Top 10 Practice MotoGP Hungaria

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:27 WIB
Francesco Bagnaia (93) di Balaton Park. Foto: Attila Kisbenedek/AFP
Francesco Bagnaia (93) di Balaton Park. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

jpnn.com - BALATON – Practice MotoGP Hungaria di Balaton Park, Balaton, Jumat (22/8) malam WIB berakhir dramatis.

Pedro Acosta menjadi terbaik, meski mengalami kecelakaan parah menjelang practice berakhir.

Acosta tampak tak cedera dan catatan waktu terbaiknya tak sampai disalip pembalap lain.

Si pemimpin klasemen, sang calon kuat Juara Dunia 2025 Marc Marquez harus puas di urutan kedua.

Practice MotoGP Hungaria yang berguna untuk menentukan klasifikasi kualifikasi itu diwarnai banyak insiden, termasuk tumbangnya Johann Zarco.

Namun, yang juga menjadi sorotan, bahkan sampai harus membuat ‘panitia’ menginvestigasi, ialah drama yang melibatkan Francesco 'Pecco' Bagnaia, Alex Marquez, dan Jack Miller.

Entah apa yang terjadi, terlihat ketiga pembalap itu sama-sama saling melempar bahasa tubuh tak puas satu sama lain.

Di akhir practice, Pecco dan Miller gagal masuk Top 10 practice.

Pecco, Alex Marquez, dan Jack Miller tampak bertengkar di lintasan saat practice MotoGP Hungaria.

