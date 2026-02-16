Dramatis! Persita Tangerang Menang Comeback dari PSBS Biak

Senin, 16 Februari 2026 – 17:50 WIB

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG – Persita Tangerang mendulang kemenangan dramatis di pekan ke-21 Super League.

Menjamu PSBS Biak di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2) sore WIB, Persita si Pendekar Cisadane menang comeback 2-1.

Tuan rumah tertinggal lebih dahulu setelah PSBS Biak unggul melalui Ruyery Blanco pada menit 45.

Persita meningkatkan serangan di babak kedua. Gol penyeimbang lahir sarat drama.

Berawal dari kegagalan Eber Bessa mengeksekusi penalti, bola masih hidup dan Rayco Rodrigue melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum membukukan gol pada menit ke-68.

Gol kedua lahir tak lama setelah skor 1-1.