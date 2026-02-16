Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dramatis! Persita Tangerang Menang Comeback dari PSBS Biak

Senin, 16 Februari 2026 – 17:50 WIB
Dramatis! Persita Tangerang Menang Comeback dari PSBS Biak - JPNN.COM
Ahmad Hardianto (9) bersukacita setelah menyumbang gol untuk Persita, meski akhirnya mendapat kartu kuning lantaran membuka bajunya. Foto: IG persita.official

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG – Persita Tangerang mendulang kemenangan dramatis di pekan ke-21 Super League.

Menjamu PSBS Biak di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2) sore WIB, Persita si Pendekar Cisadane menang comeback 2-1.

Tuan rumah tertinggal lebih dahulu setelah PSBS Biak unggul melalui Ruyery Blanco pada menit 45.

Baca Juga:

Persita meningkatkan serangan di babak kedua. Gol penyeimbang lahir sarat drama.

Baca Juga:

Berawal dari kegagalan Eber Bessa mengeksekusi penalti, bola masih hidup dan Rayco Rodrigue melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum membukukan gol pada menit ke-68.

Gol kedua lahir tak lama setelah skor 1-1.

Persita Tangerang tertinggal lebih dahulu setelah PSBS Biak unggul melalui Ruyery Blanco.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita Vs PSBS  Persita  PSBS Biak  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSITA VS PSBS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp