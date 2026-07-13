Dramatis, SMAN 1 Manokwari Akhirnya Tembus Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Nasional

jpnn.com, MANOKWARI - Suasana ballroom Aston Niu Manokwari mendadak hening ketika babak penyisihan kedua Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua Barat seusai digelar, Sabtu (11/7).

Seorang siswi SMAN 1 Bintuni, Aurelia, tampak menundukkan kepala sambil menahan haru setelah timnya belum berhasil melangkah ke babak final.

Momen tersebut menjadi salah satu potret emosional dalam kompetisi yang diikuti sembilan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah terbaik dari berbagai kabupaten di Papua Barat.

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Pada babak penyisihan kedua, SMAN 1 Bintuni harus mengakui keunggulan tipis SMAN 2 Manokwari yang memastikan satu tempat di babak final berdasarkan akumulasi nilai dari tiga sesi perlombaan, yakni Wawasan Empat Pilar, Tematik, dan Rebutan.

"Kami sudah berjanji kepada guru-guru dan teman-teman untuk menjadi juara tingkat provinsi. Namun, hari ini kami belum berhasil mewujudkannya," ujar Aurelia dengan mata berkaca-kaca.

Suasana haru tersebut segera berubah menjadi pemandangan penuh sportivitas ketika para peserta dari sekolah lain menghampiri dan memberikan semangat kepada tim SMAN 1 Bintuni.

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Momen itu mencerminkan kompetisi bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga membangun persaudaraan dan karakter kebangsaan.

Babak final berlangsung tidak kalah sengit.