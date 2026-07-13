Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dramatis, SMAN 1 Manokwari Akhirnya Tembus Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Nasional

Senin, 13 Juli 2026 – 16:17 WIB
Dramatis, SMAN 1 Manokwari Akhirnya Tembus Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Nasional - JPNN.COM
SMAN 1 Manokwari berhasil keluar sebagai juara pertama LCC Empat Pilar MPR tingkat Provinsi Papua Barat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, MANOKWARI - Suasana ballroom Aston Niu Manokwari mendadak hening ketika babak penyisihan kedua Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua Barat seusai digelar, Sabtu (11/7).

Seorang siswi SMAN 1 Bintuni, Aurelia, tampak menundukkan kepala sambil menahan haru setelah timnya belum berhasil melangkah ke babak final.

Momen tersebut menjadi salah satu potret emosional dalam kompetisi yang diikuti sembilan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah terbaik dari berbagai kabupaten di Papua Barat.

Baca Juga:

Pada babak penyisihan kedua, SMAN 1 Bintuni harus mengakui keunggulan tipis SMAN 2 Manokwari yang memastikan satu tempat di babak final berdasarkan akumulasi nilai dari tiga sesi perlombaan, yakni Wawasan Empat Pilar, Tematik, dan Rebutan.

"Kami sudah berjanji kepada guru-guru dan teman-teman untuk menjadi juara tingkat provinsi. Namun, hari ini kami belum berhasil mewujudkannya," ujar Aurelia dengan mata berkaca-kaca.

Suasana haru tersebut segera berubah menjadi pemandangan penuh sportivitas ketika para peserta dari sekolah lain menghampiri dan memberikan semangat kepada tim SMAN 1 Bintuni.

Baca Juga:

Momen itu mencerminkan kompetisi bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga membangun persaudaraan dan karakter kebangsaan.

Babak final berlangsung tidak kalah sengit.

Keberhasilan ini mengantarkan SMAN 1 Manokwari menjadi wakil Provinsi Papua Barat pada Grand Final LCC Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LCC Empat PIlar MPR  SMAN 1 Manokwari  4 Pilar MPR  MPR RI  lomba cerdas cermat 
BERITA LCC EMPAT PILAR MPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp