Drawing ACL 2: Persib Bandung Segrup dengan Klub Elite Asia Tenggara

jpnn.com - Hasil drawing fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/25 resmi diumumkan. Persib Bandung akan bersaing di Grup G bersama tiga wakil Asia Tenggara lainnya.

Maung Bandung akan menghadapi Bangkok United (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors (Singapura).

Pengundian digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8/2025) siang. Proses dimulai dengan penempatan Bangkok United sebagai tim pertama di Grup G, diikuti Selangor FC sebagai tim kedua.

Lion City Sailors menempati slot ketiga, sebelum akhirnya Persib Bandung diumumkan sebagai penghuni terakhir grup ini.

Dengan komposisi tersebut, Grup G diprediksi menjadi salah satu grup paling ketat di ACL 2 2025/26. Ketiga lawan Persib merupakan kekuatan besar di liganya masing-masing dan memiliki ambisi besar di pentas Asia.

Bagi Persib, ini menjadi ajang pembuktian di level Asia untuk dua musim beruntun. Musim lalu, Maung Bandung gagal lulus dari fase grup ACL 2, dan kini mereka bertekad memperbaiki catatan tersebut. (mcr27/jpnn)

Hasil drawing fase grup ACL 2:

Wilayah Barat

Grup A