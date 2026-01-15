Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Drawing Piala AFF 2026 Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia

Kamis, 15 Januari 2026 – 10:26 WIB
Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Nasib Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 akan mulai terlihat hari ini.

Undian fase grup turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/1) pukul 16.00 WIB.

Piala AFF 2026 menjadi salah satu agenda penting yang akan dilakoni Skuad Garuda sepanjang tahun ini.

Proses drawing pun mendapat sorotan besar karena akan menentukan peta kekuatan lawan yang harus dihadapi sejak fase awal.

Pada edisi kali ini, Indonesia berada di Pot 3. Posisi tersebut membuat peluang tergabung di grup berat terbuka lebar.

Pasalnya, Pot 1 diisi oleh dua raksasa Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Thailand.

Sementara itu, Malaysia dan Singapura menempati Pot 2.

Dengan komposisi tersebut, grup yang akan dihuni Indonesia berpotensi dihuni oleh deretan tim unggulan.

