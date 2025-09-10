Close Banner Apps JPNN.com
Dreame Auto Bersiap Melahirkan Mobil Listrik Berperforma Tinggi, Tantang Xiaomi

Rabu, 10 September 2025 – 13:02 WIB
Dreame Auto Bersiap Melahirkan Mobil Listrik Berperforma Tinggi, Tantang Xiaomi - JPNN.COM
Proyek pertama Dreame Auto. Foto: antara/apple magazine

jpnn.com - Perusahaan teknologi dan robotika asal Tiongkok, Dreame Technology, memantapkan untuk melebarkan sayapnya ke industri otomotif global.

Rencananya, melalui anak perusahaan Dreame Auto, mereka akan meluncurkan mobil berperforma tinggi.

Proyek awal itu, Dreame Auto bakal berkolaborasi dengan BNP Paribas.

Mobil berperforma tinggi itu disiapkan lahir dari fasilitas produksi di Berlin, Jerman.

Pendiri dan CEO Dreame Technology, Yu Hao, beserta timnya telah mengunjungi Jerman pada 8 September, untuk menyelesaikan pemilihan lokasi pabrik.

Pabrik Dreame Auto yang diusulkan akan berlokasi strategis di dekat Gigafactory Tesla di Berlin.

Perusahaan bertujuan untuk mendefinisikan ulang kendaraan ultra-mewah dengan sebuah "hypercar listrik cerdas", yang nantinya bakal dihadirkan di pasar otomotif global untuk melawan Xiaomi dan juga perusahaan otomotif lainnya.

Inti dari kendaraan baru itu ialah teknologi motor digital berkecepatan tinggi milik Dreame, yang baru-baru ini mendapatkan sertifikasi pertama di dunia dari Sullivan untuk motor digital berkpasitas 200.000 rpm.

