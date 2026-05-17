DRIVE Hadirkan Mantra Versi Bahasa Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Sebenarnya ini bukan pertama kali DRIVE, band yang terdiri Axl (Vokal), Bhusdeq (Gitar), Dygo (Bass) dan Rudi (Drum) merilis lagu dalam bahasa Inggris, baik sepenuhnya atau dicampur dengan bahasa Indonesia.

Tren tersebut dimulai sejak album ke-4 DRIVE dengan lagu-lagu seperti 'Undeniable' dan 'To Be In Love', diikuti oleh 'Gimme Your Love' dan 'A Song For Brokenhearts' pada album ke-5, lalu lagu 'Love Can Be So Rough', 'Revival' dan 'To Be In Love’ feat. Ifa Nasution dalam album ke-6.

Kini menjelang album ke-8, DRIVE telah merilis single dwi bahasa berjudul ‘Mantra’. Setelah perilisan versi Indonesia pada bulan Maret 2026 lalu, DRIVE sekarang merilis lagu tersebut dalam versi berbahasa inggris, Mantra (English Version).

“Ada begitu banyak ide lirik ketika saya pertama kali memainkan lagu ini untuk mereka. Awalnya liriknya berbahasa Indonesia, tetapi kemudian saya juga menulis versi bahasa Inggris. Selama sesi rekaman, saya memutuskan untuk merekam keduanya. Dalam proses rekaman, Dygo dan Axl juga ikut membuat lirik dalam kedua versi tersebut,” ungkap Bhusdeq, komposer lagu Mantra.

Walau bertema sama, rupanya lagu 'Mantra' versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris memiliki cerita yang berbeda.

“Yang dimaksud 'Mantra' dalam lagu ini (untuk kedua versi) adalah 'perekat' dalam sebuah hubungan cinta. Perekat tak kasat mata yang membuat dua persona saling butuh dan sayang. Lagu versi bahasa Inggris ini menceritakan tentang awal hubungan, dan versi Bahasa Indonesa menceritakan ketika kisah cinta sudah mengalir," sambungnya.

Hal yang membuat perilisan lagu Mantra makin menarik adalah video musik. Sutradara Budi Hendrix mengajak saudara iparnya, Griska, dan suaminya yang berkebangsaan Inggris, Sean, untuk proyek ini.

Berbasis di London, Inggris, pasangan itu dengan indah mengabadikan kisah cinta dengan latar belakang pemandangan London. Cuplikan video terasa sangat selaras dengan lirik bahasa Inggris lagu tersebut.