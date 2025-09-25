Driven By Animals Rilis Lagu Semanggi 1999, Terinspirasi Pengalaman Pribadi Bhusdeq

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Driven By Animals (DBA) meluncurkan single terbaru yang berjudul Semanggi 1999.

Lagu ciptaan gitaris Bhusdeq itu siap membawa pendengar kembali pada memori Tragedi Semanggi II pada 1999. Peristiwa tersebut menewaskan Yap Yun Hap, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) yang ikut serta pada demonstrasi pada 24 September 1999 lalu.

Semanggi 1999 merupakan lagu yang berdasarkan pengalaman pribadi dari pencipta lagu sekaligus gitaris Driven By Animals, Bhusdeq. Ide menuangkan pengalaman dalam lagu rupanya sudah lama ada di pikiran, namun proses pembuatan baru terealisasi pada tahun ini.

“Di 1999 itu, gue masih kuliah di UI. Saat itu, gue ikutan demonstrasi di Semanggi dan salah satu teman gue tertembak namanya Yun Hap. Kami sama-sama mahasiswa satu angkatan 96 di Fakultas Teknik UI. Sore itu yang seharusnya kami sudah bubar demo, malah kita melihat teman kita tertembak dan langsung melarikannya ke RS Cipto," kata Bhusdeq dalam keterangan resmi, Rabu (24/9).

"Kebetulan saat itu, gue diminta dokter sebagai saksi untuk membuat pernyataan otopsi. Dan buat gue itu adalah pengalaman yang paling traumatis dan enggak bisa hilang di ingatan gue sampe sekarang," sambung pria yang juga merupakan personel Driven itu.

Bhusdeq mengatakan lagu Semanggi 1999 memang dirancang dengan konsep akustik. Didominasi dengan instrumen gitar akustik dan vokal, serta tambahan sound cello yang menguatkan rasa. Aransemen musik pun dibuat berbeda, lebih ballad menyesuaikan tema lagu yang berbicara tentang duka.

Tepat pada tanggal 24 September 2025, Bhusdeq bersama Driven By Animals kembali mengenang peristiwa 26 tahun lalu tersebut sebagai lagu baru.

"Karena lagu ini agak pribadi buat gue, khusus di lagu ini gue enggak melibatkan personel yang lain karena mungkin di 1999 itu mereka baru lahir atau masih kecil. Hasilnya pun jadi lebih natural karena peristiwa yang memotivasi lagu ini lebih personal ketimbang lagu-lagu lain yang akan ada di album nanti," beber Bhusdeq.