Driver Gojek Palembang Bakal Dapat Cek Kesehatan Gratis

jpnn.com - PALEMBANG - Ratusan driver Gojek di Kota Palembang bakal mendapatkan layanan cek kesehatan gratis pada akhir April ini.

Rencana itu dimatangkan melalui audiensi antara PT Gojek Tokopedia (GOTO) dengan Pemerintah Kota Palembang di Ruang Rapat II Setda Palembang, Rabu (15/4).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani didampingi Perencana Ahli Utama Harrey Hadi.

Palembang akan menjadi daerah pertama di luar Jawa yang melaksanakan program cek kesehatan gratis tersebut.

Selain untuk bagi mitra Gojek, program ini juga akan dibuka buat masyarakat umum dengan kuota terbatas.

Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani menyampaikan dukungan penuh pemerintah kota terhadap program tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

“Kami menyambut baik inisiatif ini. Program cek kesehatan gratis sangat bermanfaat, tidak hanya bagi mitra Gojek tetapi juga masyarakat umum. Namun karena kuota terbatas, kami berharap pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan berjalan optimal,” kata Isnaini.