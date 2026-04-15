Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Driver Gojek Palembang Bakal Dapat Cek Kesehatan Gratis

Kamis, 16 April 2026 – 03:35 WIB
Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani saat menerima audiensi antara PT Gojek Tokopedia di Ruang Rapat II Setda Palembang, Rabu (15/4/2026). Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Ratusan driver Gojek di Kota Palembang bakal mendapatkan layanan cek kesehatan gratis pada akhir April ini.

Rencana itu dimatangkan melalui audiensi antara PT Gojek Tokopedia (GOTO) dengan Pemerintah Kota Palembang di Ruang Rapat II Setda Palembang, Rabu (15/4).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani didampingi Perencana Ahli Utama Harrey Hadi.

Baca Juga:

Palembang akan menjadi daerah pertama di luar Jawa yang melaksanakan program cek kesehatan gratis tersebut. 

Selain untuk bagi mitra Gojek, program ini juga akan dibuka buat masyarakat umum dengan kuota terbatas.

Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani menyampaikan dukungan penuh pemerintah kota terhadap program tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

“Kami menyambut baik inisiatif ini. Program cek kesehatan gratis sangat bermanfaat, tidak hanya bagi mitra Gojek tetapi juga masyarakat umum. Namun karena kuota terbatas, kami berharap pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan berjalan optimal,” kata Isnaini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Driver Gojek Palembang  Driver Gojek  Gojek  Pemkot Palembang  cek kesehatan gratis 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp