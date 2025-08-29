Driver Ojol Affan Kurniawan Meninggal Dunia, Ketua Fraksi PAN DPR Berbelasungkawa

jpnn.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan berbelasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis atau Rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

"Saya, atas nama pribadi dan Fraksi PAN DPR RI, menyampaikan dukacita yang sangat dalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," ujar Putri melalui keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

Putri menegaskan bahwa setiap nyawa warga negara adalah berharga dan tidak boleh ada yang terabaikan.

Dia pun berharap kasus ini dapat diusut secara adil dan terbuka, demi memberi kejelasan kepada keluarga korban serta masyarakat luas.

"Kehilangan ini bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga duka kita bersama. Kami mendorong agar proses penanganan berjalan dengan transparan sehingga keluarga mendapatkan kepastian dan keadilan," tuturnya.

Dengan penuh empati, Putri juga menyampaikan doa agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

"Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan keselamatan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendoakan almarhum dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan," ucap Putri.

Fraksi PAN DPR RI menyatakan akan terus mengawal langkah-langkah penegakan hukum serta memastikan aspirasi dan suara masyarakat mendapat perhatian serius.