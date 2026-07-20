Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Driver Ojol Terseret Ratusan Meter di Jalan Pagarsih Bandung

Senin, 20 Juli 2026 – 11:01 WIB
Driver Ojol Terseret Ratusan Meter di Jalan Pagarsih Bandung - JPNN.COM
Ilustrasi curanmor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) harus kehilangan sepeda motornya setelah diduga hendak dicuri di Jalan Pagarsih, Kota Bandung pada Jumat (17/7).

Nahasnya, driver ojol itu mengalami luka-luka setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya yang diduga hendak dibawa kabur.

Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak sepeda motor melaju kencang yang dikemudikan pria diduga pencuri.

Baca Juga:

Di belakangnya, ada korban yang ikut terseret sejauh ratusan meter lantaran berupaya mempertahankan kendaraannya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka lecet akibat bergesekan dengan permukaan aspal.

Merespons kejadian ini, Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan.

Baca Juga:

Dia belum bisa mengonfirmasi ihwal adanya peristiwa curanmor tersebut.

"Saya cek dahulu," kata Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Driver ojol terseret ratusan meter setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya yang hendak dibawa pencuri di Pagarsih Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Driver Ojol  Ojol  pagarsih bandung  Polsek Babakan Ciparay 
BERITA DRIVER OJOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp