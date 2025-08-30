Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Driver Ojol Wafat Terlindas Mobil Rantis, PBNU dan Akademisi UBL Sampaikan Belasungkawa

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 12:08 WIB
Driver Ojol Wafat Terlindas Mobil Rantis, PBNU dan Akademisi UBL Sampaikan Belasungkawa - JPNN.COM
Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum PBNU Prof. Mukri (berbaju putih). Foto: dok. pribadi

jpnn.com, LAMPUNG - Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Hukum PBNU, Prof. Mukri menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang wafat saat mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Prof. Mukri mengingatkan semua pihak agar menahan diri serta mengedepankan cara damai dalam menyampaikan aspirasi.

Dia menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan tanpa kekerasan.

Baca Juga:

“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/8).

Ketua MUI Lampung itu juga meminta aparat keamanan untuk sabar dan menahan diri agar tidak terjadi benturan yang merugikan semua pihak.

Di a menekankan, arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah jelas, yakni menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara damai.

Baca Juga:

Selain itu, Prof. Mukri juga mengajak warga Nahdlatul Ulama di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana.

“PBNU mengajak seluruh warga NU menjadi peneduh di tengah masyarakat, jangan terprovokasi dan jangan ikut aksi anarkis,” tegasnya.

Ketua Umum PBNU Prof. Mukri menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, driver ojol yang meninggal saat mengikuti aksi di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Driver Ojol  Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Mobil Rantis  mobil rantis  PBNU  UBL 
BERITA DRIVER OJOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp