Drone Antigravity A1 Permudah Pembuatan Dokumentasi 3D untuk Candi Borobudur

jpnn.com, JAKARTA - Antigravity A1 drone dengan kamera 360 derajat baru-baru ini digunakan dalam proyek Eternal untuk membuat dokumentasi digital Candi Borobudur yang merupakan salah satu situs Warisan Budaya di Indonesia.

Proyek dokumentasi digital itu menggunakan teknologi Gaussian Splatting (3DGS) yang merupakan teknologi inovatif untuk render maupun rekontruksi objek atau lingkungan tiga dimensi (3D).

Teknologi itu memungkinkan pembuatan representasi digital dunia nyata dengan kualitas visual tinggi, rendering real-time, dan pengerjaan yang lebih efisien dibanding pendekatan konvensional.

Japac Antigravity Marketing Manager, Sissi Chen mengungkapkan pihaknya memanfaatkan drone A1 360 derajat dalam proyek itu untuk mempermudah pengambilan data yang dibutuhkan dalam proses rekonstruksi 3D.

"Melalui Antigravity A1 dan teknologi 360 derajat capture, kami ingin menurunkan hambatan teknis yang selama ini membuat pembuatan konten spasial berkualitas tinggi sulit diakses oleh banyak orang," ungkap Sissi dalam siaran persnya, Selasa (7/7).

"Project Eternal menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat digunakan tidak hanya untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan dokumentasi dan visualisasi ruang di masa depan," sambungnya.



Gaussian Splatting (3DGS) menjadi salah satu teknologi yang paling banyak diperbincangkan dalam industri rekonstruksi 3D.

Teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti di INRIA itu menggunakan jutaan titik Gaussian 3D untuk membangun representasi digital suatu lingkungan, menghasilkan kualitas visual yang tinggi dengan proses rendering yang lebih cepat dan efisien.

Sebagai salah satu situs Warisan Dunia UNESCO, Candi Borobudur terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pelestarian dan dokumentasi akibat faktor pelapukan alami serta berbagai kondisi lingkungan lainnya.