Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

DRRC UI Ungkap Temuan Mengerikan Pascabanjir Bandang Sumatra, Ada Bahaya Mengancam

Rabu, 24 Desember 2025 – 18:55 WIB
DRRC UI Ungkap Temuan Mengerikan Pascabanjir Bandang Sumatra, Ada Bahaya Mengancam - JPNN.COM
DRRC UI ungkap temuan mengerikan pascabanjir bandang Sumatra, ada bahaya mengancam. Foto: DRRC UI

jpnn.com, SUMATERA BARAT - DRRC UI menyampaikan temuan yang mengancam akibat dampak banjir bandang kepada Gubernur Sumatra Barat.

Tim itu mendapat penugasan resmi dari Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia, Dr. L.G. Saraswati Putri, S.S., M.Hum.

Setelah menjalani beberapa hari di lokasi terdampak banjir bandang didapatkan hasil asesmen awal dan pendataan secara visual.

Baca Juga:

Kemudian apa yang terdata disampaikan secara langsung oleh Ketua Tim A DRRC UI, Dr. rer. nat. Agustino Zulys, M.Sc., kepada Gubernur Sumatra Barat, H. Mahyeldi Ansharullah Selasa, (23/12) di istana gubernur.

Selain membawa nama DRRC UI atau Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia, tim A juga mengemban amanah sebagai bagian dari UI Peduli dan Hibah DIKTI Tanggap Darurat Bencana Sumatra.

Ketua tim menyampaikan beberapa hal termasuk kerusakan cekdam yang selama ini menjadi alat pengatur debit air dari hulu ke hilir di wilayah Batipuh Selatan.

Baca Juga:

Hal besar lainnya adalah ditemukannya retakan di bukit yang berpotensi menimbulkan kembali bencana di wilayah yang berlokasi di sisi Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar khususnya di Muaro Ambius. 

Informasi tersebut tim DRRC UI dapatkan dari hasil asesmen awal dengan masyarakat yang kemudian langsung dicek pendampingan dari perwakilan Nagari Guguak Malalo.

DRRC UI ungkap temuan mengerikan pascabanjir bandang Sumatra, ada bahaya mengancam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DRRC UI  Banjir Bandang  Universitas Indonesia  Gubernur Sumatera Barat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp