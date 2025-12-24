DRRC UI ungkap temuan mengerikan pascabanjir bandang Sumatra, ada bahaya mengancam.

jpnn.com, SUMATERA BARAT - DRRC UI menyampaikan temuan yang mengancam akibat dampak banjir bandang kepada Gubernur Sumatra Barat.

Tim itu mendapat penugasan resmi dari Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia, Dr. L.G. Saraswati Putri, S.S., M.Hum.

Setelah menjalani beberapa hari di lokasi terdampak banjir bandang didapatkan hasil asesmen awal dan pendataan secara visual.

Kemudian apa yang terdata disampaikan secara langsung oleh Ketua Tim A DRRC UI, Dr. rer. nat. Agustino Zulys, M.Sc., kepada Gubernur Sumatra Barat, H. Mahyeldi Ansharullah Selasa, (23/12) di istana gubernur.

Selain membawa nama DRRC UI atau Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia, tim A juga mengemban amanah sebagai bagian dari UI Peduli dan Hibah DIKTI Tanggap Darurat Bencana Sumatra.

Ketua tim menyampaikan beberapa hal termasuk kerusakan cekdam yang selama ini menjadi alat pengatur debit air dari hulu ke hilir di wilayah Batipuh Selatan.

Hal besar lainnya adalah ditemukannya retakan di bukit yang berpotensi menimbulkan kembali bencana di wilayah yang berlokasi di sisi Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar khususnya di Muaro Ambius.

Informasi tersebut tim DRRC UI dapatkan dari hasil asesmen awal dengan masyarakat yang kemudian langsung dicek pendampingan dari perwakilan Nagari Guguak Malalo.