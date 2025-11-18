DRX Sportnet Ubah Cara Baru Menikmati Olahraga Lewat Gamification

jpnn.com, JAKARTA - Dunia olahraga Indonesia kini memasuki babak baru melalui kehadiran DRX Sportnet, sebuah aplikasi sport-tech inovatif yang menggabungkan semangat kompetisi, gaya hidup aktif, dan teknologi digital terkini.

Mengusung kampanye bertajuk 'Start from Zero with DRX Sportnet', platform itu menghadirkan cara baru bagi masyarakat untuk menikmati olahraga digital, tidak hanya di lapangan, tetapi juga melalui pengalaman interaktif di dunia virtual.

Dalam DRX Sportnet, Gamification dan Play-to-Earn bukan sekadar fitur, melainkan pendekatan untuk menciptakan keterlibatan yang lebih seru bagi pengguna.

Implementasinya diwujudkan melalui mini-games seperti TapTap dan Penalty Kick, yang sengaja dirancang adiktif dan menyenangkan.

Pengguna dapat bermain, mengumpulkan poin, dan menukarkannya dengan DRX Token menghadirkan sensasi kepemilikan digital yang nyata dari aktivitas bermain.

“Kami ingin mengubah cara masyarakat menikmati olahraga. DRX Sportnet dirancang untuk menghubungkan aktivitas fisik dan dunia digital dalam satu pengalaman yang menyenangkan, kompetitif, dan rewarding,” ungkap Kash Topan, Founder DRX Sportnet dalam keterangan resmi.

Tidak hanya menghadirkan pengalaman digital, DRX Sportnet juga memperkenalkan Padel Hub wadah interaktif pertama di Indonesia yang mendigitalisasi permainan padel dengan pendekatan komunitas dan sistem penghargaan berbasis performa.

Berbeda dari sekadar forum atau komunitas, Padel Hub berfungsi untuk menghitung skor secara otomatis, memainkan format populer seperti Americano dan Mexicano secara gratis, serta menampilkan peringkat (leaderboard) dan rekap permainan (rekki) bagi para pemain.