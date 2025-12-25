Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Blockchain

DRX Token Berkomitmen Kedepankan Prinsip Keterbukaan Informasi, Termasuk Kebijakan

Kamis, 25 Desember 2025 – 20:04 WIB
DRX Token Berkomitmen Kedepankan Prinsip Keterbukaan Informasi, Termasuk Kebijakan - JPNN.COM
DRX akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, termasuk dalam setiap pembaruan kebijakan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - DRX mengumumkan langkah strategis berupa token burn sebesar 10 persen dari total suplai maksimum, setara dengan 5.000.000.000 DRX, yang akan dilakukan pada Kami (25/12).

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen DRX terhadap transparansi dan tata kelola ekosistem.
Dalam pengembangan teknologi blockchain, transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Token burn dipilih sebagai mekanisme untuk memastikan struktur suplai tetap selaras dengan arah pengembangan.

Baca Juga:

Founder DRX Token, Kash Topan mengatakan keterbukaan merupakan prinsip utama sejak awal pengembangan.

“Kami ingin publik memahami apa yang kami lakukan dan mengapa kami melakukannya. Burn ini bukan hanya angka, tetapi bagian dari sistem tata kelola yang bisa diaudit,” ungkap dia dalam siaran persnya, Kamis (25/12).

Token burn dilakukan dengan mengirim token ke alamat khusus yang tidak dapat diakses kembali, sehingga token tersebut secara permanen dikeluarkan dari suplai.

Baca Juga:

Proses ini akan diumumkan lengkap dengan data transaksi.

Sebagai token utilitas, DRX digunakan untuk mendukung berbagai fungsi dalam ekosistem digital.

DRX akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, termasuk dalam setiap pembaruan kebijakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   drx  token  blockchain  data  transaksi 
BERITA DRX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp