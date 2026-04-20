D'Sayang Band Angkat Kisah Cinta dan Hijrah di Single Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Dunia musik Tanah Air kembali diramaikan kehadiran D’Sayang Band yang memperkenalkan diri melalui single perdana berjudul 'Assalamualaikum Sayang', agu yang terinspirasi dari kisah cinta dan perjalanan spiritual.

Band ini dibentuk pada 18 Maret 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun sang vokalis sekaligus pendiri, Dimas Salamun. Tanggal tersebut dipilih sebagai momentum penting yang menandai kembalinya Dimas ke industri musik.

Dimas bukan nama baru di dunia hiburan. Pria asal Sarolangun, Jambi, itu telah berkarier sejak 2009 sebagai penyanyi solo dan sempat menarik perhatian publik serta bekerja sama dengan sejumlah label musik.

Namun, perjalanan kariernya tidak selalu mulus. Dimas sempat vakum dari industri musik dalam beberapa waktu sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali berkarya.

Titik balik terjadi saat Dimas bertemu kembali dengan Anto Cepi. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk membentuk grup band sebagai wadah baru dalam menyalurkan kreativitas bermusik.

Nama D’Sayang dipilih dengan makna personal. Huruf “D” merujuk pada Dimas, sementara “Sayang” menggambarkan sosok perempuan yang menjadi inspirasi utama dalam karya-karya mereka.

Single “Assalamualaikum Sayang” menjadi representasi dari konsep tersebut.

“Lagu ini terinspirasi dari seorang wanita bernama Jasmin Valencia Agatha, sosok wanita cantik, mungil, keturunan Tionghoa yang dulunya non-Muslim dan kini telah memeluk agama Islam,” ujar Dimas, dalam keterangannya, Senin (20/4).