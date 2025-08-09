dsm-firmenich Connect: Future You Sebuah Pengalaman Fragrance Sensorium yang Imersif

jpnn.com, JAKARTA - dsm-firmenich, inovator bidang nutrisi, kesehatan, dan kecantikan menghadirkan Connect: Future You ke Asia Tenggara, sebuah pengalaman sensori yang sangat dinantikan, di mana setiap konsumen dapat menjelajahi berbagai peluang baru dalam dunia wewangian yang melampaui batas-batas ekspresi aroma.

Connect: Future You yang akan diadakan di Jakarta membawa inspirasi dan teknologi dalam bidang wewangian kepada konsumen Indonesia, serta menampilkan kapabilitas dsm-firmenich dalam memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan.

Indonesia adalah salah satu pasar konsumen paling dinamis di Asia Tenggara didorong oleh populasi muda yang terhubung secara digital, ekosistem kewirausahaan yang berkembang pesat, dan laju inovasi produk yang cepat.

Peluncuran produk baru di kategori parfum, kecantikan, dan perawatan rumah terjadi dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya, menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar, tetapi juga fondasi tren masa depan di Asia Tenggara.

Connect: Future You mengeksplorasi keinginan konsumen di masa depan dan bagaimana wewangian dapat menjadi jembatan antara siapa kita dan siapa yang kita aspirasikan.

“Melalui Connect: Future You, kami berinvestasi secara berani dan kreatif dalam masa depan industri wewangian Asia Tenggara, dimulai dari Indonesia, sebuah pasar dengan kekayaan budaya dan potensi luar biasa,” ujar Levenza Toh, Wakil Presiden, Regional Consumer Brands, Asia Tenggara, Jepang & Korea, Perfumery & Beauty.

Kepala Fine Fragrance Experience, Asia Veronique Xue menambahkan inisiatif ini merupakan langkah strategis memperluas jejak kami di Asia Tenggara.

"Serta komitmen untuk berkolaborasi dengan brand dan partner kami di Indonesia melalui inovasi, kearifan lokal, dan storytelling berbasis aroma,” kata Veronique.