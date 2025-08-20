Dua Andalan Persib Bandung Mendapat Panggilan dari Timnas Indonesia

jpnn.com - Persib Bandung mengumumkan dua pemain andalannya mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sosok tersebut ialah Beckham Putra dan Marc Klok. Keduanya akan ambil bagian dalam agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada September 2025 mendatang.

Skuad Garuda dijadwalkan melakoni dua partai uji coba internasional. Indonesia akan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon, 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Dua laga ini akan menjadi kesempatan penting bagi pelatih Patric Kluivert untuk meramu komposisi terbaik sebelum menghadapi agenda kompetitif berikutnya di putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Persib melalui keterangan resminya menyebut telah menerima surat pemanggilan dari PSSI.

Pemanggilan Beckham dan Klok tertuang dalam surat bernomor 4336 /AGB/545/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada September 2025 di Surabaya."

"Dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," demikian petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tersebut.