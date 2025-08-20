Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dua Andalan Persib Bandung Mendapat Panggilan dari Timnas Indonesia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Dua Andalan Persib Bandung Mendapat Panggilan dari Timnas Indonesia - JPNN.COM
Beckham Putra saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Persib Bandung mengumumkan dua pemain andalannya mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sosok tersebut ialah Beckham Putra dan Marc Klok. Keduanya akan ambil bagian dalam agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada September 2025 mendatang.

Skuad Garuda dijadwalkan melakoni dua partai uji coba internasional. Indonesia akan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon, 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Baca Juga:

Dua laga ini akan menjadi kesempatan penting bagi pelatih Patric Kluivert untuk meramu komposisi terbaik sebelum menghadapi agenda kompetitif berikutnya di putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Persib melalui keterangan resminya menyebut telah menerima surat pemanggilan dari PSSI.

Pemanggilan Beckham dan Klok tertuang dalam surat bernomor 4336 /AGB/545/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025.

Baca Juga:

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada September 2025 di Surabaya."

"Dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," demikian petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tersebut.

Persib Bandung mengumumkan dua pemain andalannya mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Timnas Indonesia  Marc Klok  Beckham Putra  Daftar Pemain Timnas Indonesia 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp