Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dua Anggota Paskibra Istana Terpilih Jadi Brand Ambassador MS GLOW

Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:08 WIB
Dua Anggota Paskibra Istana Terpilih Jadi Brand Ambassador MS GLOW - JPNN.COM
Dua Paskibra Istana terpilih, yakni Aliah Sakira dan Bianca Alessia terpilih menjadi brand ambassador MS GLOW. Foto dok. MS GLOW

jpnn.com, JAKARTA - Dua anggota Paskibra yang membawa baki bendera dalam upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, yakni Aliah Sakira dan Bianca Alessia terpilih menjadi brand ambassador MS GLOW. Mereka berdua juga mendapat beasiswa pendidikan senilai Rp.100 juta. 

"Sebagai bentuk apresiasi, mereka juga mendapat perawatan eksklusif dari MS GLOW Beauty selama satu tahun penuh, " kata pendiri MS GLOW, Shandy Purnamasari, Jumat (22/8). 

Bianca Alessia adalah Paskibra pembawa baki yang bertugas saat pengibaran bendera, sedangkan Aliah Sakira bertugas di penurunan bendera. Dua gadis berusia 16 dan 17 tahun ini, menjadi wakil dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

Keduanya terpilih dari seleksi yang melibatkan ribuan siswa tingkat SMA dan telah menjalani pelatihan intensif selama dua bulan di Jakarta. Mereka resmi diumumkan sebagai Inspirational Brand Ambassador MS GLOW dalam Glowcation for Elite Glowbal,di Plataran Senayan, Jakarta. 

"Aku senang dipercaya menjadi pembawa baki bendera, dan sekarang menjadi bagian dari MS GLOW, untukku ini sebuah kebanggaan tersendiri," ungkap Bianca Alessia. 

Aliah Sakira menyatakan, apresiasi ini menambah motivasinya untuk meraih cita-cita masuk ke Akpol selepas lulus SMA. Beasiswa yang diberikan oleh MS GLOW akan dipakai untuk pendidikan di masa depan nanti, juga untuk persiapan masuk AKPOL. 

Baca Juga:

Shandy menyebutkan, kehadiran mereka menjadi simbol bahwa kecantikan sejati tidak hanya terpancar dari penampilan luar, melainkan juga dari dedikasi, prestasi, dan semangat nasionalisme. 

"Hal ini yang diharapkan mampu menginspirasi generasi muda, " ujar Shandy. 

Dua anggota Paskibra Istana terpilih, yakni Aliah Sakira dan Bianca Alessia terpilih menjadi brand ambassador MS GLOW

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   paskibra  anggota paskibra  brand ambassador  Ms Glow 
BERITA PASKIBRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp