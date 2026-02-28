Dua Begal Motor Ini Mengaku Anggota Intelijen

jpnn.com, BATANG HARI - Polisi menangkap dua pria pelaku perampasan (begal) sepeda motor di Batang Hari, Jambi.

Kedua pelaku saat beraksi berpura-pura menjadi anggota intelijen wilayah setempat.

Kapolsek Muara Tembesi Iptu Sugeng di Batang Hari, Sabtu, mengatakan kedua pelaku melancarkan aksinya dengan menghentikan korban di jalan raya, dan mengaku sebagai anggota intel yang sedang memburu bandar narkoba.

"Untuk memperkuat tipu daya, pelaku memperlihatkan benda yang menyerupai senjata api guna menakut-nakuti korban," kata Sugeng.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menghentikan pengendara yang lewat di lokasi kejadian, dalihnya ingin meminjam kendaraan dan telepon genggam untuk keperluan operasi kepolisian, lalu membawa kabur barang-barang milik korban.

Korban yang menyadari telah menjadi sasaran penipuan, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Muara Tembesi.

Aksi kejahatan tersebut terjadi pada Selasa (24/2) dini hari di Dusun Sungai Rumbai, Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi.

Ia menyebutkan berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan lapangan, petugas berhasil melacak keberadaan pelaku.