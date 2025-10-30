Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Dua Bintang Persib Bandung Pulih, Bali United Harus Waspada

Kamis, 30 Oktober 2025 – 05:41 WIB
Dua Bintang Persib Bandung Pulih, Bali United Harus Waspada
Skuad Persib Bandung dalam sesi latihan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung membawa kabar baik menjelang lawatan ke markas Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025).

Seluruh Pemain Persib Fit

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi bugar dan siap tampil di Pulau Dewata.

Seusai menumbangkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada laga sebelumnya, Marc Klok dan kawan-kawan menjalani sesi latihan di Lapangan Sidolig, Rabu (29/10/2025).

Hodak memberi porsi berbeda bagi pemainnya. Mereka yang bermain penuh mendapat menu pemulihan, sementara sisanya menjalani latihan intensitas tinggi.

"Semua pemain dalam kondisi bagus. Atmosfer latihan juga positif, dan para pemain terlihat menikmati sesi hari ini," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Andrew Jung Telah Pulih

Kabar menggembirakan datang dari lini depan. Striker asal Prancis, Andrew Jung dipastikan pulih setelah sebelumnya mengalami gangguan kesehatan.

Hodak mengungkapkan sempat ingin menurunkan Jung pada laga melawan Persis, tetapi memilih menunggu hingga kondisinya benar-benar fit.

