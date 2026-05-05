Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dua dari Empat Begal Kurir Paket di Bandung Ditangkap

Selasa, 05 Mei 2026 – 04:50 WIB
Dua dari Empat Begal Kurir Paket di Bandung Ditangkap - JPNN.COM
Jajaran kepolisian meringkus pelaku begal kurir paket di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/4/2026). (ANTARA/HO-Polrestabes Bandung)

jpnn.com, BANDUNG - Dua dari empat begal terhadap seorang kurir paket di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar, Bandung, ditangkap polisi.

Pelaku diamankan di kawasan Pasir Koja dan saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Astanaanyar.

“Sudah, tadi baru ketangkap dua orang di Pasir Koja,” ujar Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal S, Senin.

Baca Juga:

Dia menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan rekaman kamera pengawas (CCTV), aksi pembegalan tersebut dilakukan oleh empat orang pelaku secara berkelompok.

Polisi saat ini masih memburu dua pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

“Masih kami cari dua orang lagi, masih dalam penyelidikan,” katanya.

Baca Juga:

Ia menerangkan peristiwa itu terjadi saat kondisi jalan relatif sepi akibat hujan deras.

Korban yang merupakan kurir paket tengah menepi untuk berteduh, kemudian didatangi para pelaku yang berpura-pura meminta bantuan.

Polrestabes Bandung meringkus dua dari empat begal terhadap seorang kurir paket.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Bandung  Kurir Paket  pembegalan 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp