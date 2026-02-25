Dua Dekade ASUS ROG, Inovasi Dual-Screen Hingga Kolaborasi Kojima Productions

jpnn.com, JAKARTA - Pada tahun ini, ASUS Republic of Gamers (ROG) merayakan dua dekade kepemimpinan sebagai pionir teknologi gaming dunia.

Sebagai brand gaming nomor satu di Indonesia yang telah konsisten memimpin pangsa pasar sejak 2015, ASUS ROG tidak hanya sekadar meluncurkan perangkat baru, tetapi memperkenalkan masa depan melalui ekosistem laptop gaming yang paling lengkap, ditenagai oleh prosesor dan GPU generasi terbaru terutama yang berbasis kecerdasan buatan (AI).

Momen perayaan 20 tahun itu menjadi saksi hadirnya standar baru dalam dunia komputasi: mulai dari evolusi laptop gaming terbaik dengan dual layar pada ROG Zephyrus Duo (GX651), hingga kolaborasi visioner yang menyatukan batas antara teknologi gaming dan seni visual kontemporer, yaitu ROG Flow Z13-KJP hasil kerja sama dengan studio legendaris Kojima Productions.

“Dua puluh tahun yang lalu, kami memulai perjalanan ini dengan sebuah visi sederhana: menciptakan perangkat yang memberikan keunggulan mutlak bagi para gamers. Hari ini, visi tersebut telah berkembang menjadi sebuah ekosistem gaming terlengkap di Indonesia,” ungkap Lenny Lin, Country Manager ASUS Indonesia dalam keterangan resmi.

“Melalui ROG Lab dan semangat ‘For Those Who Dare’, kami tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi menetapkan standar untuk dua puluh tahun ke depan. Inovasi bukan sekadar fitur, melainkan janji kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi komunitas gaming di Indonesia," tambahnya.

Sejak kehadiran motherboard Crosshair pertama pada 2006, ASUS ROG telah identik dengan keberanian untuk bereksperimen.

Di Indonesia, dedikasi itu membuahkan hasil nyata dengan penguasaan pasar ekosistem gaming yang tidak tergoyahkan selama lebih dari satu dekade.

Keberhasilan tersebut berakar pada kemampuan ASUS ROG untuk memahami kebutuhan gamers, baik yang merupakan atlet esports profesional maupun kreator konten yang membutuhkan rekomendasi laptop gaming terbaik.