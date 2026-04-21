Dua Gol Dewa United Guncang Persib Bandung, Eliano Reijnders Bongkar Masalah Awal

Selasa, 21 April 2026 – 05:24 WIB

jpnn.com - Persib Bandung harus bekerja keras saat menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026), Maung Bandung sempat berada dalam tekanan sebelum akhirnya menutup laga dengan skor 2-2.

Dewa United membuat Persib terpojok setelah unggul dua gol melalui aksi Alex Martins Ferreira pada menit ke-24 dan Ricky Kambuaya (61').

Persib terhindar dari kekalahan berkat gol Thom Haye melalui titik putih (77') dan sundulan Andrew Jung (86').

Bek kiri Persib Eliano Reijnders mengakui timnya tidak tampil sesuai rencana pada awal pertandingan.

Mantan pemain PEC Zwolle itu menyebut performa tim baru membaik setelah tertinggal dari Dewa United.

"Saya sependapat dengan pelatih (Bojan Hodak, red)."

"Kami mengawali pertandingan dengan performa yang kurang maksimal, tetapi setelah itu permainan mulai berkembang hingga akhirnya kami bisa menyamakan kedudukan," jelasnya.