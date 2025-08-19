Dua Influencer Australia yang Cinta Indonesia dan Kagum dengan Hari Kemerdekaan

Ada sejumlah 'influencer' asal Australia yang secara rutin membagikan konten-konten soal Indonesia kepada ratusan ribu pengikut mereka di media sosial.

Salah satunya adalah Damian Hoo asal Brisbane, yang berada di balik akun Instagram @hoointheworld.

Damian, yang terkenal dengan kemeja batik dan topi koboinya, sering membuat video yang membicarakan banyak aspek terkait Indonesia, mulai dari makanan, interaksi dengan masyarakat, hingga percakapannya dengan figur terkemuka.

"Indonesia sangatlah spesial," ujarnya dalam wawancara dengan Natasya Salim dari ABC Indonesia.

Damian mengatakan kecintaannya pada Indonesia bermula dari makanannya.

"Saya sudah makan banyak sekali makanan Indonesia selama tiga sampai empat tahun terakhir ini, saya selalu teringat makanan Padang, atau beberapa menu nasi goreng, iga bakar, dan berpikir, 'Wow, pengen sekali menyantapnya sekarang'," ujarnya.

"Alasan kedua adalah pemandangannya, menurut saya [Indonesia] adalah tempat yang indah secara alamiah."

Damian juga memuji "keramahtamahan" warga Indonesia.