Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Dua IP Animasi Indonesia Tembus Pasar Global, Mulai Dilirik Taiwan dan Kanada

Minggu, 07 Desember 2025 – 23:43 WIB
Dua IP Animasi Indonesia Tembus Pasar Global, Mulai Dilirik Taiwan dan Kanada - JPNN.COM
Perwakilan Indonesia turut hadir Asia TV Forum & Market (ATF) 2025 di Singapura. Foto: dok Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Sekali lagi bukti karya animasi buatan Indonesia diperhitungkan oleh dunia internasional. Di Asia TV Forum & Market (ATF) 2025, Singapura, 2 animasi Tanah Air dilirik studio dari Taiwan dan Kanada.

Komarong dan Galeo Anak Segara, dua intellectual property (IP) bikinan peserta AKTIF (Akselerasi Kreatif) program Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang mencuri perhatian.

Komarong buah karya Ida Bagus Aditya Wardana dan Gilang Bhagaskara diminati dari Xhantus Animation Studio Taiwan.

Baca Juga:

Sementara, Galeo Anak Segara karya Andara Fembriarto dari Studio Amarana dilirik Betterhalf Films, Toronto, Kanada.

Keduanya mendapatkan komitmen penjajakan lanjutan (Commitment For Advanced Discussion).

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu mengatakan strategi promosi film dan animasi melalui showcase serta bisnis forum ini tidak hanya potensial bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga wilayah Asia.

Baca Juga:

Dia melihat khususnya kolaborasi regional antara Singapura sebagai pusat industri kreatif internasional dengan potensi produk dan jasa kreatif Indonesia bisa menghasilkan investasi bagi pertumbuhan industri film dan animasi yang inklusif, inovatif, dan kompetitif secara global.

“Kehadiran Indonesia di ATF 2025 merupakan bagian penting dari strategi Kementerian Ekraf untuk membawa konten kreatif Indonesia ke pasar global. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pembuat film dan kreator muda kita untuk mempresentasikan ide atau proyek film/animasi yang sedang dikembangkan di hadapan pembeli, investor, dan mitra potensial internasional. Dan alhamdulillah IP Indonesia mendapatkan atensi khusus berupa komitmen tindak lanjut serius dari studio Kanada dan Taiwan di ATF 2025 ini," ujar Deputi Ayu, sapaan karib Agustini Rahayu.

Strategi promosi film dan animasi melalui showcase serta bisnis forum ini tidak hanya potensial bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga wilayah Asia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Animasi  Animasi  animasi indonesia  Kementerian Ekraf 
BERITA FILM ANIMASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp