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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dua Jalan Tol di Jawa Bakal Disulap Jadi Landasan Pendaratan Darurat Jet Tempur

Rabu, 22 Juli 2026 – 21:49 WIB
Dua Jalan Tol di Jawa Bakal Disulap Jadi Landasan Pendaratan Darurat Jet Tempur - JPNN.COM
Jet tempur F-16 TNI AU menguji coba pendaratan dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematanag Panggang-Kayu Agung (Terpeka) KM228-KM231. (ANTARA/HO-Hutama Karya)

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan dua ruas jalan tol strategis di Pulau Jawa agar bisa beralih fungsi menjadi landasan pendaratan darurat jet tempur TNI.

Langkah darurat ini menyusul suksesnya uji coba serupa di wilayah Sumatra atas instruksi langsung dari Menteri Pertahanan.

Proyek penyiapan jalur militer darurat ini merupakan permintaan lanjutan dari Kementerian Pertahanan setelah keberhasilan simulasi di Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

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Dody mengatakan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) kemudian meminta lagi uji coba di jalan tol Trans Sumatera lainnya yang kemungkinan di Tol Sigli-Banda Aceh.

"Terus kemudian Situbondo di (Tol) Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) itu sedang kami siapkan," ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa jalan tol lainnya di Pulau Jawa yang disiapkan untuk uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat adalah Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.

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"Ada beberapa ruas jalan tol yang memang diamanatkan untuk bisa dipakai pendaratan jet tempur manakala dalam kondisi darurat," katanya.

Menurut Dody, uji coba tersebut juga jika berhasil dapat menaikkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jalan Tol.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan dua ruas jalan tol strategis di Pulau Jawa agar bisa beralih fungsi menjadi landasan pendaratan darurat jet tempur.

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TAGS   jalan tol  uji coba pendaratan jet tempur  Pulau Jawa  Kementerian pekerjaan umum  uji coba pendaratan jet tempur di tol 
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