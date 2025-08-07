Dua Kakak Vadel Badjideh Jadi Saksi Sidang, Apa Yang Dibahas?

jpnn.com, JAKARTA - Kedua kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang dihadirkan sebagai saksi atas kasus dugaan tindak asusila yang menjerat sang adik.

Sidang dengan terdakwa Vadel Badjideh itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

Bintang Badjideh mengakui dirinya sempat tegang saat hendak memberikan kesaksian dalam persidangan.

Sebab dirinya baru kali pertama menjadi saksi dalam sebuah sidang. Namun, Bintang Badjideh merasa lega bisa menjalaninya dengan baik.

"Saksi dari pihak keluarga dan diperbolehkan alhamdulillah. Dan baru pertama kali sidang kami menjalani sidang dan ya tegang lah, alhamdulillah sudah bisa dilewati," ujar Bintang Badjideh di PN Jakarta Selatan, Rabu malam.

Namun, dia tak bisa membeberkan apa yang disampaikannya dalam persidangan. Hal itu mengingat sidang tersebut memang digelar secara tertutup.

Terlepas dari itu, kehadirannya sebagai saksi tadi, kata Bintang, merupakan bentuk dukungan pula untuk Vadel Badjideh.

"Ya sidang, kan, tertutup juga ya jadi kami enggak bisa kasih tahu juga. Yang berhak mungkin, yang lain juga sama enggak bisa kasih tahu juga," ucap Bintang Badjideh.