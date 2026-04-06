JPNN.com - Daerah

Dua Kali Penemuan Mayat di Cimahi Bikin Geger, Polisi Lakukan Penyelidikan

Senin, 06 April 2026 – 17:30 WIB
Ilustrasi TKP penemuan mayat. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Dua peristiwa penemuan mayat menggegerkan warga Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Senin (6/4/2026).

Satu kasus merupakan dugaan gantung diri di Kecamatan Cisarua, dan penemuan mayat di kamar kontrakan di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang.

Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofar Supangkat, membenarkan adanya kejadian tersebut.

Kata Gofur, pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat dan langsung bergerak cepat melakukan pengecekan, serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Betul, hari ini kami mendapatkan dua laporan penemuan jenazah di Kabupaten Bandung Barat," kata Gofur saat dikonfirmasi.

Gofur menjelaskan, peristiwa pertama terjadi di Kampung Cibodas, Kecamatan Cisarua. Identitasnya, seorang pria berinisial H (34 tahun) asal Desa Cipada.

H ditemukan tewas tergantung di pohon cengkeh pukul 02.00 WIB.

"Petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi," ujarnya.

Polisi menyelidiki dua kasus penemuan mayat dalam sehari yang terjadi di Kabupaten Bandung. Begini kronologis lengkapnya.

