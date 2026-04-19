JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dua Kali Sabet Young Player of the Month, Dony Tri Pamungkas Kian Termotivasi

Minggu, 19 April 2026 – 19:59 WIB
Bek kiri Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Bek kiri muda Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas kembali mencuri perhatian setelah untuk kedua kalinya menyabet gelar Young Player of the Month. Pencapaian ini jadi bukti performanya bukan sekadar kebetulan, melainkan konsistensi yang mulai menakutkan bagi lawan.

Sepanjang Februari, pemain milik Persija Jakarta itu tampil nyaris tanpa cela di tengah jadwal padat dan laga-laga krusial. Meski sempat terpukul saat Macan Kemayoran tumbang 0-2 dari Arema FC, Dony tetap menunjukkan mental baja dengan bermain penuh dan menjaga lini belakang tetap kompetitif.

Momentum kebangkitan Persija pun tak lepas dari peran sang bek muda. Dalam tiga kemenangan beruntun, masing-masing atas Bali United FC (1-0), PSM Makassar (2-1), dan Malut United FC (3-2), Dony tampil sebagai penyeimbang sempurna, disiplin bertahan, tapi juga berani mendorong serangan.

Yang membuat pencapaiannya makin terasa spesial, ini bukan kali pertama. Pada Januari 2026, Dony sudah lebih dulu mengamankan penghargaan yang sama setelah membawa Persija meraih kemenangan atas Persijap Jepara, Madura United FC, dan Persita Tangerang. 

Bahkan kekalahan dari Persib Bandung tak cukup untuk meredupkan sinarnya.

Kini, statusnya tak lagi sekadar pemain muda potensial. Dony mulai mengunci tempat di skuad Timnas Indonesia, menandai lonjakan karier yang signifikan di usia 21 tahun.

Namun bagi Dony, dua penghargaan bukan garis akhir. Ia menjadikan hal itu sebagai bahan bakar. 

“Alhamdulillah saya bersyukur atas penghargaan ini. Tentunya apresiasi ini mendorong saya untuk terus menjadi versi yang terbaik dan memotivasi saya ke depan untuk terus maju dan berkembang,” ujarnya. (dkk/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Muhammad Amjad

