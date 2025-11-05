Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus, Siapa Dia?

Rabu, 05 November 2025 – 13:14 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat.

Polisi telah melakukan autopsi dan akan segera merilis identitas kedua jasad tersebut.

"Kami rencana akan merilis, dimungkinkan di hari Jumat, terkait tentang penemuan dua kerangka manusia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu.

Dia menjelaskan hasil pemeriksaan terkait DNA tersebut baru keluar sehingga baru dapat dirilis pada Jumat.

"Selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa pihak, dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrimum, termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk KontraS yang pernah melaporkan orang hilang," ujar Budi.

Dia mengatakan pihaknya juga akan mendengarkan langsung terkait penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA tulang dan gigi dari temuan tersebut.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengambilalih penanganan kasus temuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/10).

"Iya, betul, ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya, Selasa (4/11).

