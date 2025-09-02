Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dua Korban Tenggelam di Sungai Ogan Ditemukan Meninggal Dunia

Selasa, 02 September 2025 – 19:14 WIB
Evakuasi korban tenggelam di Sungai Ogan, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/9/2025). Foto: ANTARA/HO-Kantor SAR Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Tim SAR gabungan bersama masyarakat berhasil menemukan dua korban yang tenggelam saat mandi di Sungai Ogan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang pada Senin (1/9).

"Sore ini kedua korban yang masih anak-anak ditemukan oleh tim gabungan," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin di Palembang, Selasa.

Ia menjelaskan kedua korban yang ditemukan dalam waktu berbeda beberapa jam itu yakni Alfi (8) dan Hari (6).

Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan mengapung di pinggir sungai, sekitar 20 meter ke arah timur laut dari lokasi awal mereka tenggelam.

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.

Kejadian berawal pada Senin (1/9) siang sekitar pukul 11.00 WIB, saat kedua korban bersama sejumlah temannya mandi dan berenang di pinggir Sungai Ogan.

Warga yang melihat hal itu langsung menegur dan meminta mereka untuk segera naik ke darat. Namun, tak berselang lama setelah warga pergi, kedua korban dan teman-temannya kembali turun ke sungai untuk mandi dan berenang.

Saat sedang asik mandi dan berenang tiba-tiba kedua korban terseret arus sungai hingga membuat keduanya tenggelam.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

TAGS   korban tenggelam  Korban Tenggelam Ditemukan  tim sar gabungan  Sungai Ogan Kertapati 
