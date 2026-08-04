Dua Kunci Keberhasilan PFII, Kualitas Institusi & Dampak Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus dibangun bukan sekadar sebagai kawasan untuk menarik arus modal global.

Namun, sebagai instrumen transformasi ekonomi yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Suroto pada Indonesia Business Forum di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Suroto, keberhasilannya ditentukan oleh kualitas institusi, kepastian hukum, dan kepercayaan investor, sekaligus kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat UMKM, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun pusat keuangan internasional karena didukung pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, serta tenaga kerja yang kompetitif,” ungkap Suroto dikutip di Jakarta, Selasa (4/8).

Menurutnya, keunggulan tersebut harus dipromosikan sebagai nilai pembeda (unique selling point) Indonesia dibandingkan pusat-pusat keuangan internasional lainnya.

Dengan kekuatan tersebut, PFII diharapkan tidak hanya menarik investasi global, tetapi mampu mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, transfer teknologi, serta penguatan daya saing sektor usaha di dalam negeri.

"Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang sangat besar. Kita anggota G20, punya pasar yang besar, sumber daya alam melimpah, dan bonus demografi," kata Suroto.