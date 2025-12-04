Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Dua Legislator Salurkan Bantuan Alkes Rp30 Juta untuk RSUD Kota Bogor

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:33 WIB
Dua anggota DPRD Kota Bogor menyerahkan bantuan alat kesehatan Rp30 juta untuk mendukung layanan RSUD. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Dua anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rosyid dan Mulyani, menyerahkan bantuan alat kesehatan dan obat-obatan senilai Rp 30 juta kepada RSUD Kota Bogor.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Rosyid mengatakan dukungan terhadap RSUD diperlukan karena rumah sakit daerah memegang peran penting sebagai pusat pelayanan kesehatan di Kota Bogor.

Dia menilai kolaborasi antar–pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam memperkuat layanan publik.

“RSUD merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Karena itu perlu adanya kolaborasi agar RSUD dapat bangkit kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Mulyani menambahkan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud komitmen pihaknya dalam mendukung operasional RSUD Kota Bogor.

Dia berharap tambahan alat kesehatan tersebut dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan.

“Bantuan ini adalah support kami untuk RSUD agar pelayanan dapat berjalan lebih prima dan maksimal bagi masyarakat,” katanya.

TAGS   legislator  Alkes  RSUD Kota Bogor  DPRD Kota Bogor 
