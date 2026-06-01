JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dua Lipa dan Callum Turner Dikabarkan Gelar Pernikahan di London

Senin, 01 Juni 2026 – 17:17 WIB
Penyanyi Dua Lipa dan aktor Callum Turner. Foto: ANTARA/HO-Instagram/dualipa

jpnn.com, LONDON - Penyanyi Dua Lipa dan aktor Callum Turner dikabarkan telah menggelar pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London.

Laman People pada Minggu (31/5) melaporkan bahwa pernikahan pasangan selebritas itu dihadiri keluarga dan orang terdekat.

Momen tersebut terlihat dalam foto-foto yang diperoleh oleh sejumlah surat kabar di Inggris.

Akan tetapi, perwakilan Dua Lipa dan Callum Turner belum memberikan konfirmasi perihal kabar pernikahan.

Dalam foto yang tersebar, Dua Lipa tampak mengenakan model busana suit dress, dengan gaun haute couture Schiaparelli rancangan Daniel Roseberry dilengkapi dengan sarung tangan senada dan topi putih.

Sementara itu, Callun Turner memakai setelan jas dan dasi berwarna biru tua.

Diketahui, hubungan asmara Dua Lipa dan Callum Turner pertama kali diketahui publik pada Januari 2024 ketika keduanya menghadiri acara Masters of Air bersama di London.

Pada 2025, Dua Lipa dan Callum Turner mengumumkan telah bertunangan.

Sumber Antara

