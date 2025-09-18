Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dua Orang Hilang Pascademo di Jakarta Ditemukan di Malang dan Kalimantan Tengah

Kamis, 18 September 2025 – 19:54 WIB
Dua Orang Hilang Pascademo di Jakarta Ditemukan di Malang dan Kalimantan Tengah - JPNN.COM
Bima Permana Putra (kanan belakang) dan Eko Purnomo (kiri depan), dua orang yang dilaporkan hilang pascaaksi di Jakarta hadir dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya bersama keluarga mereka masing-masing, Kamis (18/9/2025). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang yang dilaporkan hilang paskademo di Jakarta Agustus lalu akhirnya ditemukan. Keduanya ternyata kabur ke Malang dan Kalimantan Tengah agar bisa hidup mandiri.

"Dari hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah karena ingin hidup mandiri," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Wira mengatakan, Bima meninggalkan Jakarta pada 1 September 2025 menuju Malang, Jawa Timur.

Baca Juga:

"Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanannya saudara Bima sempat menjual kendaraan di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang," kata Wira.

Di Malang, kata Wira, Bima mencari rupiah dengan menjual mainan barongsai di salah satu Klenteng, Kotalama, Malang.

Sementara itu, Eko kabur ke Kalimantan Tengah dan bergabung dengan kapal penangkap ikan di wilayah tersebut.

Baca Juga:

"Alasan Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal, bekerja untuk mencari nafkah. Dalam hal ini untuk kehidupan dan Eko sendiri ingin hidup secara mandiri," kata Dirsiber Polda Metro Jaya Kombes Pol. Roberto GM Pasaribu.

Roberto mengungkapkan, pada 3 September 2025, ibu dari Saudara Eko sudah melaporkan mengenai kehilangan putranya ke Polsek Cempaka Putih.

Dua orang yang dilaporkan hilang pascademo di Jakarta Agustus lalu akhirnya ditemukan. Keduanya ternyata kabur ke Malang dan Kalteng agar bisa hidup mandiri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Orang Hilang  Demo Buruh  Demo Buruh di Depan Gedung DPR  Demo buruh 28 Agustus 
BERITA ORANG HILANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp