JPNN.com - Kriminal

Dua Orang Ini Pasok Amunisi untuk KKB, Keterlaluan

Rabu, 01 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Aparat Satgas Ops Damai Cartenz menangkap anggota KKB Erek Enumbi alias Udara dan Hugon Gire alias Yemiter Murip yang merupakan jaringan pemasok senpi dan amunisi kepada KKB Ternus Enumbi alias Tesko yang beroperasi di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah, Senin (29/9/2025). (ANTARA/HO-Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com, TIMIKA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mendapat pasokan amunisi.

Amunisi didapat dari anggota, yaitu Erek Enumbi alias Udara dan Hugon Gire alias Yemiter Murip.

Namun, Erek dan Hugon ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya.

Penangkapan keduanya saat petugas melakukan operasi penegakan hukum pada Senin (29/9).

Saat ditangkap, Hugon Gire alias Yemiter Murip membawa sejumlah amunisi.

"Berdasarkan pengakuan mereka, amunisi itu rencananya akan diserahkan kepada KKB Ternus Enumbi alias Tesko yang juga beroperasi di wilayah Puncak Jaya," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangan tertulis, Selasa.

Adapun barang bukti yang disita aparat berupa enam butir amunisi kaliber 9 mm, dua butir amunisi kaliber 7,62 mm, empat butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu tas selempang, satu kantong plastik biru, dua lembar daun pisang, serta satu unit telepon genggam merek Tecno Spark.

"Asal-usul amunisi yang disita dari tangan pelaku masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satgas Ops Damai Cartenz," ujar Faizal.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mendapat banyak pasokan amunisi dari dua orang ini.

