Dua Orang Itu 2 Kali Membobol Rumah Kosong Milik Yulis, Nyaris Babak Belur

jpnn.com - PALEMBANG - Dua orang pria bernama Anton (35) dan M Ario Maulana (23), warga Komplek PU Lorong Bersama, Kelurahan 8 ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, Sumatera Selatan, nyaris babak belur dihajar warga setelah kepergok melakukan pencurian di rumah kosong.

Aksi pencurian terjadi di rumah kosong milik korban Yulius yang terletak di Komplek PU Lorong Bersama, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU I Palembang.

Pelaku sudah beraksi dua kali di rumah korban. Aksi pertama pada Minggu (22/11/2025) malam.

Saat itu kedua pelaku menjembol jendela lantai 2 dan mencuri baju serta perabotan di rumah korban.

Lalu, pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 16.00 WIB kedua pelaku kembali mencuri di rumah korban dengan cara merusak pintu lantai 2 rumah korban.

Namun, setelah masuk ke dalam rumah korban. Aksi mereka diketahui korban.

Korban bersama warga sekitar langsung menangkap kedua pelaku.

KA SPK Polrestabes Palembang Ipda Kosasih didampingi Pamapta Ipda Hendra membenarkan adanya peristiwa pencurian.