Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dua Orang Itu 2 Kali Membobol Rumah Kosong Milik Yulis, Nyaris Babak Belur

Kamis, 27 November 2025 – 16:54 WIB
Dua Orang Itu 2 Kali Membobol Rumah Kosong Milik Yulis, Nyaris Babak Belur - JPNN.COM
Kedua pelaku pencurian di rumah kosong saat diamankan petugas kepolisian dari Polrestabes Palembang, Rabu (26/11/2025) kemarin. Foto: dokumen polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Dua orang pria bernama Anton (35) dan M Ario Maulana (23), warga Komplek PU Lorong Bersama, Kelurahan 8 ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, Sumatera Selatan,  nyaris babak belur dihajar warga setelah kepergok melakukan pencurian di rumah kosong.

Aksi pencurian terjadi di rumah kosong milik korban Yulius yang terletak di Komplek PU Lorong Bersama, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU I Palembang.

Pelaku sudah beraksi dua kali di rumah korban. Aksi pertama pada Minggu (22/11/2025) malam.

Baca Juga:

Saat itu kedua pelaku menjembol jendela lantai 2 dan mencuri baju serta perabotan di rumah korban. 

Lalu, pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 16.00 WIB kedua pelaku kembali mencuri di rumah korban dengan cara merusak pintu lantai 2 rumah korban.

Namun, setelah masuk ke dalam rumah korban. Aksi mereka diketahui korban. 

Baca Juga:

Korban bersama warga sekitar langsung menangkap kedua pelaku.

KA SPK Polrestabes Palembang Ipda Kosasih didampingi Pamapta Ipda Hendra membenarkan adanya peristiwa pencurian.

Dua orang pria bernama Anton dan M Ario Maulana sudah dua kali membobol rumah kosong di Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencurian  pencurian di rumah kosong  Palembang  Polrestabes Palembang 
BERITA PENCURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp