Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dua Pekan Berlalu, Kasus Pembunuhan Sopir Truk di Pekanbaru Masih Misterius

Selasa, 19 Mei 2026 – 16:21 WIB
Dua Pekan Berlalu, Kasus Pembunuhan Sopir Truk di Pekanbaru Masih Misterius - JPNN.COM
Polisi saat mengevakuasi korban. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Dua pekan telah berlalu sejak ditemukannya jasad sopir truk asal Jakarta Utara, Heri Supriadi (54), di dalam truk Hino hijau bernomor polisi B 9080 UXQ di wilayah Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Namun hingga kini, kasus yang diduga kuat merupakan pembunuhan tersebut masih menyisakan tanda tanya.

Korban ditemukan tak bernyawa pada Minggu (3/5/2026) di bagian belakang jok sopir dalam kondisi mengenaskan.

Baca Juga:

Tubuhnya terikat tali, wajah dilakban, dan ditutupi koran.

Penemuan mayat itu bermula dari kecurigaan pengurus kendaraan, Willy Tikaso, yang memantau posisi truk melalui sistem GPS dan mendapati kendaraan berhenti terlalu lama di satu lokasi.

Saat dilakukan pengecekan bersama pihak kepolisian, korban ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kabin truk.

Baca Juga:

Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga sekitar dan pekerja bengkel di dekat lokasi penemuan.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah mengatakan setelah dilakukan outopsi, korban diduga meninggal akibat kehabisan oksigen karena wajah tertutup lakban dalam kondisi tubuh terikat.

Korban ditemukan tak bernyawa pada Minggu (3/5/2026) di bagian belakang jok sopir dalam kondisi mengenaskan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan sopir truk  Pekanbaru  pembunuhan misterius  Polresta Pekanbaru 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp