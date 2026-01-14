Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Dua Pelaku Begal Payudara di Jakbar Masih di Bawah Umur

Rabu, 14 Januari 2026 – 04:50 WIB
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Polsek Kembangan menangkap dua pelaku begal payudara anak di bawah umur di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Selasa.

"Sudah ditangkap, dibawa ke Polres," kata Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Rahmad Kurnianto, Selasa.

Rahmad menyatakan kedua pelaku ternyata juga anak di bawah umur.

"Iya (masih di bawah umur), sudah dibawa ke Polres," ujarnya.

Pihaknya pun belum dapat menjelaskan motif dua pelaku anak di bawah umur itu nekat berbuat asusila.

"Masih dalam pemeriksaan dulu," katanya.

Pada rekaman pertama, terlihat dua pria dengan bersepeda motor berboncengan berkeliling di kawasan Jalan H. Sodon, tepatnya di sekitar Musala Baitul Ghufron pada pukul 14.53 WIB.

Kedua pelaku awalnya melaju dan bertanya arah kepada seorang bapak-bapak yang berjalan kaki.

Polisi menangkap dua pelaku begal payudara anak di bawah umur di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

