Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dua Pelaku Curas Terhadap Sopir Truk Fuso di Palembang Ditangkap, 3 Lainnya Buron

Jumat, 30 Januari 2026 – 21:14 WIB
Dua Pelaku Curas Terhadap Sopir Truk Fuso di Palembang Ditangkap, 3 Lainnya Buron - JPNN.COM
Kedua pelaku curas terhadap sopir truk Fuso saat diamankan di Polsek Kertapati Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Unit Satreskrim Polsek Kertapati akhir berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap sopir truk.

Kedua pelaku yang ditangkap, yakni J (20) dan B (18). Tiga pelaku lainnya masih buron.

Kapolsek Kertapati Palembang AKP Angga Kurniawan menyampaikan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan laporan korban.

Baca Juga:

Dalam aksinya, kedua tersangka bekerja sama dengan tiga rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi.

"Dua dari lima tersangka sudah ditangkap. Identitas tiga pelaku lainnya sudah kami kantongi dan masih dalam pengejaran anggota di lapangan," ungkap Angga.

Angga mengungkapkan kronologi kejadian bermula saat korban sedang memberhentikan truk Fuso miliknya di depan pergudangan beras di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya Palembang, Minggu (28/12/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.

Baca Juga:

Tiba-tiba, kelima pelaku yang berboncengan dua sepeda motor menghampiri korban.

Pelaku J menodongkan senjata tajam ke arah dada korban sembari memaksa menyerahkan ponsel.

Unit Satreskrim Polsek Kertapati menangkap dua pelaku curas terhadap sopir truk Fuso di Palembang, 3 lainnya buron

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelaku curas ditangkap  kasus Curas  Pencurian dengan kekerasan  Buron  Tersangka  sopir truk  pelaku 
BERITA PELAKU CURAS DITANGKAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp